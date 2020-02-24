Україна в 2019 році збільшила експорт меду на 12,7%

Україна за підсумками 2019 року експортувала 55,6 тис. тонн меду на суму понад 100 млн дол, що на 12,7% перевищує показник 2018 року.

Про це повідомив співзасновник пасіки "Медовий Бджоляр" (ТМ "Знатний Мед") Валерій Курейко передає "Інтерфакс-Україна".

"У 2006-2010 рр. експорт меду був невеликий - від 3 до 7 тис. тонн в рік. З 2011 року він почав рости - так, наприклад, в 2014-2015 рр. він вже становив понад 36 тис. тонн, в 2016 році - понад 56 тис. тонн.

Найуспішнішим для експортерів був 2017 рік, коли було експортовано 67,8 тис. тонн меду", - сказав він.

За словами Курейко, істотно зросла також кількість самих експортерів - якщо в 2010 році цим займалося дві-три компанії, то сьогодні - понад 70 компаній.

Він зазначив, що в інших країнах немає такої великої кількості компаній, що займаються експортом меду, як в Україні.

"Наприклад, в Аргентині, яка входить в ТОП-3 світових експортерів меду, всього 15 фірм-експортерів".

Загальний обсяг виробництва меду в Україні в 2019 році, за оцінками співзасновника пасіки "Медовий Бджоляр", склав 100-110 тис. тонн.

Внутрішній ринок України споживає трохи менше половини від обсягу виробництва: в середньому на душу населення споживається близько 1-1,1 кг меду.

"Якщо у 2019 році було вироблено понад 100 тис. тонн, а на експорт пішло 55,6 тис. тонн, то на внутрішньому ринку залишилося близько 50 тис. тонн", - сказав Курейко.

Нагадуємо:

В січні 2020-го року на зовнішні ринки було поставлено сільськогосподарську продукцію на суму $1,98 млрд, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2019-го року.

На топ-10 товарів в українському експорті 2019 року припадає 43,2% усього експорту, у топ-3 - кукурудза, олія соняшникова та пшениця.