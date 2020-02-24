25 лютого НБУ введе в обіг нову банкноту в 200 гривень

З 25-го лютого Національний банк вводить в обіг нову банкноту номіналом 200 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Новими банкнотами Національний банк заміщуватиме зношені та пошкоджені 200-гривневі банкноти зразка 2007 року. Поступово в обігу ставатиме більше нових 200-гривневих банкнот через заміну зношених.

Банкноти зразка 2007 та 2019 років перебуватимуть в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 200-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти попереднього зразка на нові.

На новій банкноті портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився – 75 x 148 мм. Кольорова гама та ж сама.

На оновленій банкноті номіналом 200 гривень, як і на банкнотах нового покоління номіналами 100, 500 і 1000-гривень , використано два інноваційні захисні елементи.

Один з них – це оптично-змінний елемент SPARK, який виконаний у вигляді стилізованого зображення водяної лілії та має поступово змінювати колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Інший – "віконна" захисна стрічка, яка містить зображення номіналу та графічного знаку гривні. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект – змінюється напрям руху її фонового зображення.

Протягом 2018 року Національний банк утилізував непридатних до обігу 102,7 млн штук банкнот номіналом 200 гривень на суму майже 20,5 млрд гривень. Це – майже 15% від загальної кількості вилучених з обігу зношених банкнот.

Станом на 01.10.2019 кількість банкнот номіналом 200 гривень в обігу становила 632,5 млн штук (близько 22,5% від загальної кількості банкнот у готівковому обігу).

Нагадуємо:

Національний банк з 20 грудня 2019 року ввів на заміну паперових банкнот монети номіналом 5 гривень, та починає оновлення банкнот номіналом 50 та 200 гривень, монети в 10 гривень з'являться з середини 2020 року.







