Стало відомо, хто у Зеленського курирує будівельну галузь

Сергій Трофімов Фото: УП

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов відповідає за територіальний розвиток, будівельну галузь та все те, що стосується Міністерства розвитку громад і територій.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів нардеп, член Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Іван Юнаков.

"У Володимира Зеленського в ОП практично кожна людина індивідуальна. На мій погляд, немає такого, щоб всі зібралися і рівнялися на когось одного, "найрозумнішого" або "найдосвідченішого". Трофімов у своїй галузі, Богдан (інтерв'ю відбулося до призначення Єрмака - ред.) у своїй - всі самодостатні і незалежні від інших. У будь-якому випадку всі підкоряються Зеленському та його політиці. Це абсолютно точно", - сказав Юнаков.

За його словами, у будівельній галузі величезна кількість граців.

"Сказати, що один гравець "веде" галузь, некоректно. Є різні групи впливу і кожна група впливу намагається поставити свого фахівця, довірену особу, так би мовити.

Основна група впливу - це Трофімов. Всі гравці працюють з ним. Вони зацікавлені у тому, щоб сфера була "біла". Всі вже зробили собі реноме і хочуть працювати за прогнозованими правилами. Судячи з інформації, яку я маю, практично всі намагаються налагодити чіткі правила гри", - додав Юнаков.

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Економічна правда