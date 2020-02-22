Samsung зупинить свій завод у разі зараження коронавірусом співробітника

Компанія Samsung Electronics закриє завод в корейському місті Куми в разі підтвердження коронавіруса у співробітника.



Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі завод припинив працювати до понеділка, для запобігання поширення вірусу.

Samsung перемістив близько половини виробництва смартфонів до В'єтнаму, але все ще виробляє деякі моделі у Південній Кореї. Зупинка на заводі може вплинути на виробництво моделей Galaxy Z Flip і Galaxy Fold.

Нагадаємо:

Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.