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Samsung зупинить свій завод у разі зараження коронавірусом співробітника

Субота, 22 лютого 2020, 14:00
 

Компанія Samsung Electronics закриє завод в корейському місті Куми в разі підтвердження коронавіруса у співробітника.


Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі завод припинив працювати до понеділка, для запобігання поширення вірусу.

Samsung перемістив близько половини виробництва смартфонів до В'єтнаму, але все ще виробляє деякі  моделі у Південній Кореї. Зупинка на заводі може вплинути на виробництво моделей Galaxy Z Flip і Galaxy Fold.

Нагадаємо:

Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.

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