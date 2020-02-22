Samsung зупинить свій завод у разі зараження коронавірусом співробітника
Компанія Samsung Electronics закриє завод в корейському місті Куми в разі підтвердження коронавіруса у співробітника.
Про це повідомляє Bloomberg.
Наразі завод припинив працювати до понеділка, для запобігання поширення вірусу.
Samsung перемістив близько половини виробництва смартфонів до В'єтнаму, але все ще виробляє деякі моделі у Південній Кореї. Зупинка на заводі може вплинути на виробництво моделей Galaxy Z Flip і Galaxy Fold.
Нагадаємо:
Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.
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