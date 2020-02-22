За 2019 рік відкрилось 700 нових супермаркетів

У 2019 році рітейлери сумарно відкрили в Україні 697 продуктових супермаркетів.

Про це повідомляє Retailers.

З відкритих в минулому році 697 магазинів, 518 відкрилися в нових локаціях, інші змінили вивіску іншої торговельної мережі в результаті ребрендингу або операції з поглинання.

Як повідомляє джерело, станом на кінець 2019 року лідером за кількістю магазинів в українському продуктовому рітейлі залишалася мережа АТБ-маркет, що об'єднує 1078 магазинів

У трійці лідерів також розмістилися групи Fozzy (Сільпо, Фора, Le Silpo, Thrash !, Fozzy C & C, Favore) і Volwest (Наш Край, Spar), які до кінця року налічували 561 і 277 магазинів відповідно.

У 2018 році в Україні було відкрито сумарно 505 магазинів, а в 2017 році - 511.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір надати 60 млн доларів довгострокового кредиту Fozzy Group для оновлення і розширення продуктових мереж "Фора" і "Сільпо".