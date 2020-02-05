ЄБРР планує надати кредит Fozzy Group для розширення мереж "Сільпо" і "Фора"

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір надати 60 млн доларів довгострокового кредиту Fozzy Group для оновлення і розширення продуктових мереж "Фора" і "Сільпо".

Про це повідомляється на сайті банку.

"Проект підтримає стратегію Fozzy Group по розширенню роздрібних операцій і підвищенню стійкості бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Позичальником є ТОВ "Сільпо-Фуд", яка розвиває мережу продуктових супермаркетів "Сільпо".

Загальна вартість проєкту - 160,8 млн доларів, затвердження проєкту заплановане на 11 березня 2020 року.

Проєкт спрямований на підвищення ефективності використання енергії та ресурсів, зокрема шляхом впровадження бесфреонового охолодження, ефективної вентиляції, опалення, освітлення та використання сучасних технологій поводження з відходами.

Також передбачається розширення присутності мереж супермаркетів Fozzy Group в регіонах з обмеженою пропозицією в сфері продуктового рітейлу.

Співвласниками Fozzy Group є бізнесмени Володимир Костельман, Роман Чигирь та Олег Сотников.

Економічна правда