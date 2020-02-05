Всі розділи
Укр / Рус

ЄБРР планує надати кредит Fozzy Group для розширення мереж "Сільпо" і "Фора"

Середа, 5 лютого 2020, 15:50
 

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір надати 60 млн доларів довгострокового кредиту Fozzy Group для оновлення і розширення продуктових мереж "Фора" і "Сільпо".

Про це повідомляється на сайті банку.

"Проект підтримає стратегію Fozzy Group по розширенню роздрібних операцій і підвищенню стійкості бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Позичальником є ТОВ "Сільпо-Фуд", яка розвиває мережу продуктових супермаркетів "Сільпо".

Загальна вартість проєкту - 160,8 млн доларів, затвердження проєкту заплановане на 11 березня 2020 року.

Проєкт спрямований на підвищення ефективності використання енергії та ресурсів, зокрема шляхом впровадження бесфреонового охолодження, ефективної вентиляції, опалення, освітлення та використання сучасних технологій поводження з відходами.

Також передбачається розширення присутності мереж супермаркетів Fozzy Group в регіонах з обмеженою пропозицією в сфері продуктового рітейлу.

Співвласниками Fozzy Group є бізнесмени Володимир Костельман, Роман Чигирь та Олег Сотников.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄБРР кредит торгівля

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄБРР і ЄС допоможуть залучити 500 мільйонів євро інвестицій в альтернативну енергетику 23 січня 2020, 12:38
ЄБРР в 2019 році інвестував в Україну мільярд євро 16 січня 2020, 12:45
ЄБРР надасть українській компанії 10 мільйонів євро кредиту на будівництво заводу в ЄС 19 грудня 2019, 11:48
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!