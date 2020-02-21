Нацбанк викупив на міжбанку 125 мільйонів доларів

Інтервенції Нацбанку з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 17-21 лютого становили 125 мільйонів доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За цей період НБУ не продавав валюту - це свідчить про те, що пропозиція валюти перевищувала попит на неї.

Загалом з початку року Нацбанк купив на валютному ринку більше 1 млрд доларів, а продав з резервів для стримання росту курсу валют - 295 млн доларів. Резерви поповнили на 706 млн доларів.

Нагадаємо:

Інтервенції Нацбанку з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 10-14 лютого становили 165,5 млн доларів - удвічі менше, ніж тижнем раніше (362,5 млн доларів).