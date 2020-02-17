НБУ купив на міжбанку 165 мільйонів доларів

Інтервенції Нацбанку з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 10-14 лютого становили 165,5 млн доларів - удвічі менше, ніж тижнем раніше (362,5 млн доларів).

Про це йдеться у даних НБУ.

98,5 млн додарів Нацбанк продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції щодо купівлі іноземної валюти (Matching), а 67 млн доларів ​​- за найкращою ціною, говориться в даних центробанку.

За цей період НБУ не продавав валюту.

З початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ становила 581 млн доларів.

Економічна правда