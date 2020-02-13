Ощадбанк знизив ставки за іпотечними кредитами

"Усі очікують перезапуску іпотечного кредитування. Особливо клієнти, адже їм потрібні доступні кредити. Політика НБУ дає банкам чіткий сигнал для перегляду ставок у бік зниження.
Враховуючи тенденції грошового ринку, Ощадбанк одним з перших серед банків розпочав системне зниження як депозитних, так і кредитних ставок. Далі буде", - заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
Нагадаємо:
Раніше державний Ощадбанк заявив про друге у 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб на тлі зниження Нацбанком облікової ставки до 11%.
Економічна правда