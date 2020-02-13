Ощадбанк знизив ставки за іпотечними кредитами

Ощадбанк оновив іпотечні програми, знизивши відсоткові ставки за кредитами у діапазоні від 3 до 4,49 п.п. - тепер ставки за іпотечними кредитами стартують від 15,99% при сплаті 20% вартості житла.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Крім того, розуміючи різноманітні потреби клієнтів, Ощадбанк розробив програми кредитування на будь-який смак із можливістю отримання іпотечного кредиту зі ставкою від 11,99%, зокрема в рамках програми "Звісно, 15", - йдеться у повідомленні.