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Ощадбанк знизив ставки за іпотечними кредитами

Четвер, 13 лютого 2020, 14:08
 

Ощадбанк оновив іпотечні програми, знизивши відсоткові ставки за кредитами у діапазоні від 3 до 4,49 п.п. - тепер ставки за іпотечними кредитами стартують від 15,99% при сплаті 20% вартості житла.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Крім того, розуміючи різноманітні потреби клієнтів, Ощадбанк розробив програми кредитування на будь-який смак із можливістю отримання іпотечного кредиту зі ставкою від 11,99%, зокрема в рамках програми "Звісно, 15", - йдеться у повідомленні.

"Усі очікують перезапуску іпотечного кредитування. Особливо клієнти, адже їм потрібні доступні кредити. Політика НБУ дає банкам чіткий сигнал для перегляду ставок у бік зниження.

Враховуючи тенденції грошового ринку, Ощадбанк одним з перших серед банків розпочав системне зниження як депозитних, так і кредитних ставок. Далі буде", - заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо:

Раніше державний Ощадбанк заявив про друге у 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб на тлі зниження Нацбанком облікової ставки до 11%.

Економічна правда

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