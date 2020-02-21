Міжнародна розважальна платформа Reddit відкрила офіс у Києві

Популярна міжнародна платформа-соцмережа Reddit відкрила офіс в Києві і шукає українських розробників.

Про це повідомляє Ain.ua.

"Київ ми обрали тому, що тут дуже багато технічно підкованих інженерів, яким цікаво займатися продуктом. Вони прагнуть до більшого, хочуть не тільки писати код. Нам якраз такі і потрібні: люди, готові робити внесок в продукт", - каже senior user experience designer Reddit Павло Грозяний.

Повідомляється, що офіс недавно відкрився в Києві, а перші співробітники працюють в "Креативному Кварталі" в БЦ "Гуллівер", їх поки всього двоє.

"Коли повернуся з Сан-Франциско, почнемо проводити співбесіду і наймати людей. Нам цікаві топ-перформери в своїй області", - розповідає mobile software engineer Reddit Олексій Павловський.

Зараз в Києві відкрито дві вакансії Reddit: senior frontend engineer і senior backend engineer. До кінця року планують найняти до 10 осіб.

Команду будуть набирати в підрозділ Special Projects, яке займається майбутнім платформи.

"Нашу команду можна швидше порівняти зі стартапом, або навіть краще з космічною програмою США. Ми займаємося експериментальними технологіями і продуктами. Компанія інвестує в нас багато ресурсів і у нас є можливість наймати кращих людей", - каже Грозяний.

"Нам цікаво розповісти українським користувачам про Reddit, що це таке, чому ми - не соціальна мережа, що не Facebook. Зазвичай вважають, що це - місце для мемів і гифок з котиками, але у нас генерується величезна кількість оригінального контенту на серйозні теми, від споруди ракет до виборів президента", - пояснює Грозяний.

Довідка.

На листопад 2019 го у Reddit порядку 430 млн унікальних користувачів на місяць, 130 тисяч активних спільнот на різні теми, від комп'ютерних ігор до особистих фінансів і політики.

У лютому 2019 року компанія залучила 300 млн в ході раунду D, де лід-інвестором виступила китайська Tencent. Оцінка компанії склала 2,7 млрд дол

Нагадуємо, нещодавно стало відомо, що компанія "Rakuten", яка володіє месенджером "Viber", розширює свою присутність в Україні та відкриває, на додаток вже існуючому офісі в Одесі, R&D-центр у Києві.