Японські власники "Viber" відкривають науково-дослідницький центр у Києві
Компанія "Rakuten", яка володіє месенджером "Viber", розширює свою присутність в Україні та відкриває, на додаток вже існуючому офісі в Одесі, R&D-центр у Києві.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації
"Сьогоднішня подія стала продовженням переговорів між президентом Володимиром Зеленським із засновником компанії "Rakuten" Хіроші Мікітані, які відбулись у червні минулого року.
Тоді пан Мікітані схвалив ініціативу "Держава у смартфоні" та висловив готовність збільшувати свою інвестиційну активність в Україні", - йдеться у повідомленні.
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