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Японські власники "Viber" відкривають науково-дослідницький центр у Києві 

Вівторок, 4 лютого 2020, 20:11
 

Компанія "Rakuten", яка володіє месенджером "Viber",  розширює свою присутність в Україні та відкриває, на додаток вже існуючому офісі в Одесі, R&D-центр у Києві.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації

"Сьогоднішня подія стала продовженням переговорів між президентом Володимиром Зеленським із засновником компанії "Rakuten" Хіроші Мікітані, які відбулись у червні минулого року.

Тоді пан Мікітані схвалив ініціативу "Держава у смартфоні" та висловив готовність збільшувати свою інвестиційну активність в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

У 2014 році Rakuten придбала Viber за 900 млн доларів

Месенджер Viber - найпопулярніший мобільний додаток в Україні. Він встановлен на 97% смартфонів українців.

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Економічна правда
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