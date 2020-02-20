Транспортні перевезення вантажів у січні скоротились на 12%

Транспортні підприємства в 2019 році скоротили перевезення вантажів на 12,3% у порівнянні з січнем 2019 року - до 44 млн тонн.

Про це повідомляє Держстат.

За даними відомства, вантажообіг перевізників за вказаний період скоротився на 20,7% - до 20,8 млрд ткм.

У січні 2020 року залізничним транспортом у внутрішньому сполученні і на експорт перевезли 23,9 млн тонн вантажів - це на 2,6% менше, ніж було в січні 2019 року.

Автомобільним транспортом було перевезено 13,2 млн тонн (-7,3%), водним - 0,2 млн тонн (+ 16,8%), трубопровідним - 6,7 млн ​​тонн (-60,2%), авіаційним - 0,01 млн тонн (-9,7%).

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