Транспортні перевезення вантажів у січні скоротились на 12%
Транспортні підприємства в 2019 році скоротили перевезення вантажів на 12,3% у порівнянні з січнем 2019 року - до 44 млн тонн.
Про це повідомляє Держстат.
За даними відомства, вантажообіг перевізників за вказаний період скоротився на 20,7% - до 20,8 млрд ткм.
У січні 2020 року залізничним транспортом у внутрішньому сполученні і на експорт перевезли 23,9 млн тонн вантажів - це на 2,6% менше, ніж було в січні 2019 року.
Автомобільним транспортом було перевезено 13,2 млн тонн (-7,3%), водним - 0,2 млн тонн (+ 16,8%), трубопровідним - 6,7 млн тонн (-60,2%), авіаційним - 0,01 млн тонн (-9,7%).
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