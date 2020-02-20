В Мінфіні розповіли, чим завершилось минулорічне блокування видатків

За інформацією Міністерства фінансів, головні розпорядники бюджетних коштів (міністерства та відомства – ЕП) надали Мінфіну інформацію про те, фінансування яких незахищених видатків загального фонду і кредитів є пріоритетними до кінця 2019 року.

Про це йдеться в бюджетному моніторингу VoxUkraine.

"Так, видатки загального фонду державного бюджету за 2019 року були виконані у обсязі 953 млрд грн, або 97% від плану, в тому числі фінансування захищених видатків відбувалося в автоматичному режимі у сумі 841,6 млрд грн, або 98% від плану", - повідомили у Мінфіні.

Незахищені видатки загального фонду державного бюджету у 2019 році профінансовані у обсязі 111,4 млрд грн, або 90% від плану.

"З 12,4 млрд грн непроведених незахищених видатків 7,2 млрд грн припадає на видатки капітального характеру", - резюмували в міністерстві.

Нагадуємо:

У грудні минулого року прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку незахищених видатків до кінця року.

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Економічна правда





