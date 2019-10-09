Мінінфраструктури пропонує скасувати ПДВ з внутрішніх авіаперевезень

Міністерство інфраструктури пропонуватиме Верховній Раді скасувати податок на додану вартість з внутрішньоукраїнських авіарейсів.

Про це в інтерв'ю "1+1" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Для того, щоб розвивати внутрішню авіамобільність, будемо пропонувати Верховній Раді відмінити ПДВ на внутрішні перевезення. Тому що якось це дивно виглядає, коли на міжнародні авіарейси ПДВ немає, а на внутрішні є", - підкреслив він.

За його словами, наразі внутрішнє авіасполучення в Україні нерозвинене, а авіакомпанії, які здійснюють перельоти між містами України, зазнають збитків.

Скасування ПДВ на внутрішні авіарейси могло б стимулювати розвиток авіатранспорту як альтернативи залізниці та автодорожньому транспорту.

Економічна правда