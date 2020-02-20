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Поскаржитися на "Укрзалізницю" тепер можна через Facebook Messenger 

Четвер, 20 лютого 2020, 12:20
 

"Укрзалізниця" відкрила гарячу лінію та Facebook-меседжер для питань і зауважень від пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

"Тепер звертатися з питаннями, зауваженнями та пропозиціями можна до контактного центру Укрзалізниці 0800-50-3111 та шляхом надсилання повідомлення в соціальній мережі Facebook", - йдеться у повідомленні.

В коментарі ЕП, прес-служба "Укрзалізниці" повідомила, що у планах компанії розширення присутності у більшій кількості месенджерів (WhatsApp, Telegram тощо)

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" на 8 березня призначила ще один додатковий поїзд з Києва до Львова - загалом у межах 7-9 березня курсуватиме 16 додаткових поїздів.

Найпопулярнішим рейсом у 2019 році у внутрішньому сполученні за кількістю перевезених пасажирів був поїзд Ужгород - Лисичанськ (1,17 млн пасажирів).

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