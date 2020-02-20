Курс валют на 20 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,47 – 24,49 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,48 - 24,50 гривні;
Євро – 26,43 - 26,44 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,29 – 24,52 гривні. Євро купують по 26,19 гривні, продають по 26,56 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,44 - 24,41 гривні, євро - 26,48 - 26,48 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 20 лютого на рівні 24,52 гривні за долар.
Гривня послабла по відношенню до євро на 6 копійок: офіційний курс євро встановлений на рівні 26,48 гривні (на 18 лютого - 26,42 гривні).
Економічна правда
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