Курс валют на 20 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,47 – 24,49 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,48 - 24,50 гривні;

Євро – 26,43 - 26,44 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,29 – 24,52 гривні. Євро купують по 26,19 гривні, продають по 26,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,44 - 24,41 гривні, євро - 26,48 - 26,48 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 20 лютого на рівні 24,52 гривні за долар.

Гривня послабла по відношенню до євро на 6 копійок: офіційний курс євро встановлений на рівні 26,48 гривні (на 18 лютого - 26,42 гривні).

Економічна правда