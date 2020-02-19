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Китай готовий інвестувати 600 мільйонів доларів в українську ТЕС, але хоче державних гарантій

Середа, 19 лютого 2020, 18:31
 

Китай очікує надання Україні державних гарантій для інвестування 600 мільйонів доларів у будівництво нового блоку Слов'янської ТЕС

Про це повідомив радник із торговельно-економічних питань Посольства КНР в Україні Лю Цзюнь передає Інтерфакс-Україна.

"Будівництво шостого енергоблоку - це новий серйозний потенційний спільний проект України та КНР.

Я впевнений, що його реалізація буде дуже вигідна і для українського народу, і для китайських підприємств", - зазначив він.

Як повідомлялося, контракт між DEIC і "Донбасенерго" передбачає будівництво на Слов'янській ТЕС блоків №6А і №6Б по 330 МВт кожен із використанням технології ЦКШ (спалювання твердого палива в циркулюючому киплячому шарі).

Ціна контракту становить 684,2 млн дол. Фінансування реконструкції має бути здійснене на 70% за рахунок кредитних коштів китайського банку.

Нагадуємо:

 60,86% акцій "Донбасенерго" належить "Енергоінвест Холдинг", ще 25% акцій генкомпанії належать державі.

У 2018 році компанія "Донбасенерго" замовила китайській Dongfang Electric International Corporation реконструкцію Слов'янської ТЕС за 19,09 мільярда гривень. Згідно з умовами тендеру, блок №6Б планується ввести в дію в липні 2022 року, а блок №6а - в липні 2023 року. 

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Китай енергетика

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