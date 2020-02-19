Всі розділи
Укр / Рус

Фонд держмайна продав оздоровчий комплекс НБУ за 17 мільйонів

Середа, 19 лютого 2020, 13:31
 

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні комплекс відпочинку НБУ "Прикарпаття" у м. Яремче за 17,3 мільйонів гривень (+ ПДВ).

Про це повідомив у Facebook заступник голови Фонду Тарас Єлейко.

"Вчора відбувся приватизаційний аукціон з продажу комплексу відпочинку НБУ "Прикарпаття". Недобудована база відпочинку знайшла свого нового власника за 17.3 млн. грн (+ ПДВ) і вже скоро, сподіваємось, даний об'єкт стане однією з окрас м. Яремче", - написав Єлейко.

Оздоровчий комплекс "Прикарпаття" розташований на земельній ділянці загальною площею 2,7 га.

Будівництво комплексу незавершене і включає дві черги. Ступінь готовності першої черги - 96%.

Сама будівля складається з п’яти дворівневих номерів та трьох апартаментів. Будинок побудували за індивідуальним проектом. Загальна площа – 2 029,75 м2.

Нагадаємо:

У липні 2019 року Фонд держмайна виставив на приватизацію оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в Яремче, який перебував на балансі Нацбанку, за стартовою ціною 64,4 млн грн.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Фонд держмайна НБУ нерухомість

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фонд держмайна шукає інвесторів для трьох морпортів 17 лютого 2020, 13:40
Директору ОПЗ дозволили знизити зарплату в 10 разів і пообіцяли бонуси 14 лютого 2020, 15:26
Фонд держмайна запустив у тестовому режимі новий сайт приватизації 12 лютого 2020, 13:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!