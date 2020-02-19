Фонд держмайна продав оздоровчий комплекс НБУ за 17 мільйонів

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні комплекс відпочинку НБУ "Прикарпаття" у м. Яремче за 17,3 мільйонів гривень (+ ПДВ).

Про це повідомив у Facebook заступник голови Фонду Тарас Єлейко.

"Вчора відбувся приватизаційний аукціон з продажу комплексу відпочинку НБУ "Прикарпаття". Недобудована база відпочинку знайшла свого нового власника за 17.3 млн. грн (+ ПДВ) і вже скоро, сподіваємось, даний об'єкт стане однією з окрас м. Яремче", - написав Єлейко.

Оздоровчий комплекс "Прикарпаття" розташований на земельній ділянці загальною площею 2,7 га.

Будівництво комплексу незавершене і включає дві черги. Ступінь готовності першої черги - 96%.

Сама будівля складається з п’яти дворівневих номерів та трьох апартаментів. Будинок побудували за індивідуальним проектом. Загальна площа – 2 029,75 м2.

Нагадаємо:

У липні 2019 року Фонд держмайна виставив на приватизацію оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в Яремче, який перебував на балансі Нацбанку, за стартовою ціною 64,4 млн грн.

Економічна правда