Фонд держмайна виставив на продаж оздоровчий комплекс НБУ
Фонд держмайна виставив на приватизацію оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в Яремче, який перебуває на балансі Нацбанку.
Про це повідомив у Facebook в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.
За його словами, стартова ціна - 64,4 мільйона гривень, аукціон пройде 13 серпня у системі ProZorro.Продажі.
"Це вже не перша спроба продати "Прикарпаття". Оздоровчий комплекс у відмінному стані, під охороною і підтримується у належному технічному стані, зимою опалюється", - зазначив Трубаров.
Він уточнив, що перша черга будівництва - будівля корпусу №2 - повністю завершена, укомплектована меблями, сантехнікою, освітленням. Але ще не прокладена частина зовнішнього каналізаційного трубопроводу (близько 200 метрів), через що будівля не може експлуатуватися.
Сама будівля складається з п’яти дворівневих номерів та трьох апартаментів. Будинок побудували за індивідуальним проектом. Загальна площа – 2 029,75 м2.
"Друга черга будівництва - це фактично будівництво контрольно-пропускного пункту та підземних очисних споруд і реконструкція відкритої водойми, яке інвестор має завершити протягом 1 року і ввести комплекс в експлуатацію.
Оздоровчий комплекс "Прикарпаття" розташований на земельній ділянці загальною площею 2,7 га", - додав в.о. голови Фонду держмайна.
Економічна правда
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