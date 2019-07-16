Фонд держмайна виставив на продаж оздоровчий комплекс НБУ

Фонд держмайна виставив на приватизацію оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в Яремче, який перебуває на балансі Нацбанку.

Про це повідомив у Facebook в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

За його словами, стартова ціна - 64,4 мільйона гривень, аукціон пройде 13 серпня у системі ProZorro.Продажі.

"Це вже не перша спроба продати "Прикарпаття". Оздоровчий комплекс у відмінному стані, під охороною і підтримується у належному технічному стані, зимою опалюється", - зазначив Трубаров.

Він уточнив, що перша черга будівництва - будівля корпусу №2 - повністю завершена, укомплектована меблями, сантехнікою, освітленням. Але ще не прокладена частина зовнішнього каналізаційного трубопроводу (близько 200 метрів), через що будівля не може експлуатуватися.