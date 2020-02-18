Мінфін отримав 1,5 мільярда від продажу держоблігацій — найменше з початку року
За підсумками аукціону з продажу держоблігацій Міністерство фінансів залучило до держбюджету 1,52 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.
Зазначається, що на аукціоні інвесторам запропонували номіновані в гривні держоблігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 3 роки.
"За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 1 529 млн грн (6-місячні ОВДП - 344 млн грн; 1-річні ОВДП - 1 152 млн грн; 3-річні ОВДП - 32 млн грн).
Середньозважена дохідність 6-місячних гривневих ОВДП склала 9,82%, 1-річних гривневих ОВДП - 9,63%, 3-річних гривневих ОВДП - 10,11%", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
За підсумками аукціону 11-го лютого до державного бюджету залучено 9,2 мільярда гривень.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua