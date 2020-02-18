Мінфін отримав 1,5 мільярда від продажу держоблігацій — найменше з початку року

За підсумками аукціону з продажу держоблігацій Міністерство фінансів залучило до держбюджету 1,52 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що на аукціоні інвесторам запропонували номіновані в гривні держоблігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 3 роки.