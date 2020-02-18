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Мінфін отримав 1,5 мільярда від продажу держоблігацій — найменше з початку року

Вівторок, 18 лютого 2020, 18:31
 

За підсумками аукціону з продажу держоблігацій Міністерство фінансів залучило до держбюджету 1,52 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що на аукціоні інвесторам запропонували номіновані в гривні держоблігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік та 3 роки.

"За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 1 529 млн грн (6-місячні ОВДП - 344 млн грн; 1-річні ОВДП - 1 152 млн грн; 3-річні ОВДП - 32 млн грн).

Середньозважена дохідність 6-місячних гривневих ОВДП склала 9,82%, 1-річних гривневих ОВДП - 9,63%, 3-річних гривневих ОВДП - 10,11%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За підсумками аукціону 11-го лютого до державного бюджету залучено 9,2 мільярда гривень.

Економічна правда

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ОВДП Мінфін

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