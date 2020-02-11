Мінфін продав облігації внутрішньої держпозики на понад 9 мільярдів 

За підсумками аукціону 11-го лютого до державного бюджету залучено 9,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Міністерство фінансів на аукціоні 11 лютого 2020 року запропонувало інвесторам номіновані в гривні державні облігації з терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 2 та 4 роки, а також номіновані в доларах США папери виконання зобов’язань за якими відбудеться через 1,2 роки.

Загалом було залучено 9,2 млрд грн.

3-місячні ОВДП – 489 млн грн;

1-річні ОВДП – 1,119 млрд грн;

2-річні ОВДП – 456 млн,

4-річні ОВДП – 2,175 млрд грн.

Номіновані в доларах США – 4,952 млрд грн або 202 млн дол.

Середньозважена дохідність 3-місячних гривневих ОВДП склала 9,46%, 1-річних гривневих ОВДП – 9,53%, 2-річних гривневих ОВДП – 10%, 4-річних – 9,99%, а номінованих в доларах США – 3,39%.

Нагадуємо:

28 січня, за підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до державного бюджету 6,3 млрд грн, уперше за більш ніж 5 років випустивши 7-річні гривневі облігації.