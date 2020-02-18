Харківський аеропорт посів 3 місце за приростом пасажиропотоку в Європі

Аеропорт "Харків" за підсумками 2019-го року посів третє місце в рейтингу Міжнародної ради аеропортів по приросту пасажиропотоку, його показники збільшилися на 38,4%.

Про це повідомляє ACI Europe.

Згідно з даними ACI Europe, на першому і другому місці знаходяться аеропорти Охрида (Північна Македонія, + 72,1%) і Кутаїсі (Грузія, + 41,6%).

При цьому приріст пасажиропотоку аеропорту "Бориспіль" склав 21,1%

Дослідження проводилося серед аеропортів Європи, згідно із загальними результатами аеропорти країн ЄС знизили показники в 2019 году на 3,2%, в той час як аеропорти країн не членів ЄС, збільшили пасажиропотік на 1,9%.

Нагадаємо:

У 2019 році пасажиропотік в українських аеропортах у порівнянні з 2018 роком збільшився на 18,5% та становив майже 24,34 мільйона осіб.