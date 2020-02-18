Зарплати від 18 тисяч: "Укравтодор" обіцяє покращити умови праці в секторі

"Укравтодор" підписав проєкт нової редакції Галузевої угоди на 2020-2022 роки, завдання якої - покращити умови праці в секторі.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.

"Йдеться про підвищення заробітної плати, соціальних гарантій і винагород працівникам дорожньої сфери, а також забезпечення охорони праці на роботах з підвищеною небезпекою", - йдеться у повідомленні.

"Наразі команда "Укравтодору", враховуючи інститути, служби, ДАК "Автомобільні дороги України", нараховує близько 20 тисяч працівників і саме від цих людей залежить майбутнє дорожньої галузі. Тому важливо забезпечувати для них оптимальні умови праці", - заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За інформацією приватних компаній, які виконують дорожні роботи у галузі, заробітна платня має сезонність - 18-20 тисяч грн/місяць не в сезон та близько 20-30 тисяч/місяць у будівельний сезон.

"Державний сектор поступово вирівнюється із приватним за рівнем зарплат. Безумовно, це ознака оздоровлення дорожньої галузі та її росту", - додав голова "Укравтодору".

Нагадаємо:

"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій у порівнянні з показником 2019 року (114 позиція).

Економічна правда