Курс валют на 18 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,41 - 24,43 гривні;

Євро – 26,43 - 26,45 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,24 – 24,47 гривні. Євро купують по 26,24 гривні, продають по 26,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,27 - 24,35 гривні, євро - 26,42 - 26,51 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні на 18 лютого встановлений на рівні 24,44 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43.

Економічна правда