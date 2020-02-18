В УЗ порахували, скільки українці випили напоїв у поїздах за рік
Вівторок, 18 лютого 2020, 15:49
У 2019 році пасажири поїздів далекого сполучення випили майже 13 млн одиниць напоїв (чаю, кави, мінеральної води) - у середньому це 4,3 тисяч тонн.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у Facebook.
"Це приблизно 72 цистерни ємністю 60 тонн", - зазначили в компанії.
Нагадаємо:
Найпопулярнішим рейсом у 2019 році у внутрішньому сполученні за кількістю перевезених пасажирів був поїзд Ужгород - Лисичанськ (1,17 млн пасажирів).
Економічна правда
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