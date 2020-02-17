Ринок сигарет України за рік знизився на 15% — учасник ринку

Україна в 2019 році виробила 51 мільярдів сигарет, що на 15% нижче за показник за 2018 рік.

Про це повідомив генеральний директор "Імперіал Тобакко" в Україні Растіслав Чернак, передає Інтерфакс-Україна.

"У порівнянні з європейськими країнами, зниження обсягів сигаретного ринку, дійсно, йшло швидкими темпами.

За нашими даними, падіння ринку становило 15% в порівнянні з минулим роком. У 2011-2017 роках падіння було меншим, ніж ми спостерігали в 2019-м", - сказав він.

Об'єктивних причин падіння українського ринку, на думку Чернака, кілька, в тому числі і підвищення акцизу.

"У 2018 році зростання акцизного податку на сигарети склало 30%, в 2019 році ми мали два підвищення - в січні на 20%, в липні, додатково - на 9%.

Значне зростання акцизного податку призвело до збільшення ціни за пачку сигарет, що стало причиною зростання обсягів нелегальної торгівлі", - зауважив він.

Гендиректор "Імперіал Тобакко" в Україні вказав на те, що за останні кілька років, рівень нелегальної торгівлі збільшився вдвічі.

За даними досліджень TNS Kantar, в 2019 році рівень нелегальної торгівлі досяг 7%, тенденція до зростання простежувалася з 2017 року.

"Такий рівень контрабанди і контрафакту в Україні є найвищим за період з 2013 року", - зазначив Чернак.

Серед інших причин він виділив робочу міграцію.

"За різними оцінками, протягом декількох останніх років Україна залишила 4 млн осіб або 10% населення. Відповідно, зменшилася кількість людей, які є споживачами", - зауважив гендиректор компанії.

Він прогнозує, що якщо темпи зростання акцизного податку не сповільняться і буде введена фіксована торгова націнка, яка неминуче позначиться на ціні продукції - то в 2020 році легальний ринок сигарет скоротиться, щонайменше, до 43 млрд сигарет, а рівень нелегальної торгівлі зросте до 20%.

"Все буде залежати від законодавчого і регуляторного поля.

Сподіваємося на раціональний акцизний податок і передбачувану регуляторне середовище.

З січня 2020 відбулося підвищення акцизу на 20% - для нас це не стало сюрпризом, але ми сподіваємося, що інших підвищень не буде", - зауважив Чернак.

Нагадуємо:

За даними Державної податкової служби, реалізація сигарет у 2019 році зменшилась на 11 мільярдів штук або на 20% у порівнянні з 2018 роком.