Реалізація сигарет у 2019 році зменшилась на 20% – Податкова

За даними Державної податкової служби, реалізація сигарет у 2019 році зменшилась на 11 мільярдів штук або на 20% у порівнянні з 2018 роком.

Про це повідомляє Український центр контролю над тютюном ГО "Життя".

Водночас за даними Держказначейства, протягом січня-грудня 2019 року від тютюнових акцизів до держбюджету отримано 44,14 млрд грн - це на 0,6 млрд (1,3%) більше, ніж у 2018 році.

"Очікувалось, що зростання надходжень буде набагато більшим, бо ставку акцизу було підвищено на 20% в січні і додатково на 9% в липні 2019 року. Таке помірне зростання акцизних надходжень зумовлено низкою факторів, таких як подальше скорочення споживання тютюну в Україні та зменшення контрабанди сигарет з України до країн Європи.

Проте основним фактором стали дії тютюнової індустрії, які мають назву форестелінг. Ці дії полягають у штучному збільшенні оптової реалізації сигарет та акцизних платежів напередодні зростання ставки акцизу", - заявив експерт Українського центру контролю над тютюном ГО "Життя" Костянтин Красовський.

За його словами, це робиться для того, щоб заплатити акцизи за меншою ставкою, а потім продати сигарети у роздрібній торгівлі в ті місяці, коли ставка буде вище.

"Зростання надходжень може бути більшим, якщо задіяти заходи з запобігання штучному зменшенню податкових платежів тютюновими виробниками", - підкреслив він.

Обсяги продажу сигарет в Україні в 2019 році суттєво зменшилися. За січень-грудень 2019 року на внутрішній ринок реалізовано 43,3 мільярда вироблених сигарет. Разом з імпортом реалізація становила приблизно 45 мільярдів сигарет - на 11 мільярдів сигарет або на 20% менше, ніж 2018 року.

Чинним законодавством передбачено щорічне підвищення ставки акцизу на 20% на період до 2025 року.

Економічна правда