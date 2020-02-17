У Мінекономіки вважають незначним прямий вплив коронавірусу на українську економіку

У Мінекономіки оцінюють прямий вплив коронавірусу на українську економіку як незначний.

Про це заявив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук під час прес-брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"З'явився новий ризик в світовій економіці, пов'язаний з коронавірусом і його впливом на економіку Китаю. Прямі ефекти ми поки оцінюємо як незначні.

Звичайно, вторинні ефекти залежатимуть від того, як азіатські країни впораються з економічними наслідками цього", - зазначив Ніколайчук.

Нагадаємо:

Нацбанк не очікує, що спалах китайського коронавірусу вплине на макроекономічні показники України у довгостроковій перспективі.

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