"АвтоКрАЗ" відкидає звинувачення у невиконанні державних оборонних замовлень

Компанія "АвтоКрАЗ" заявляє, що інформація про те, що підприємство начебто несвоєчасно виконало 5 замовлень, не відповідає дійсності та завдає шкоди діловій репутації компанії.

Про це заявила голова наглядової ради "АвтоКрАЗ" Зоя Шишкіна.

"Починаючи з 2018 року на "КрАЗі" з`являються проблеми оплати силовими відомствами поставлених автомобілів. У 2018 році Міністерство оборони з трьох контрактів профінансувало лише один. Навіть, враховуючи той факт, що фактична вартість автомобілів була зменшена на 18% від договірної, підприємство отримало від Міністерства оборони лише 50% коштів.

Повністю контракти так і не були профінансовані. "АвтоКрАЗ" за власні кошти виконав замовлення та поставив автомобілі за Державним оборонним замовленням, очікуючи гроші дотепер", - йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що у 2019 році "КрАЗ" отримав за державним оборонним замовленням два замовлення на 35 автомобілів.

"Діючим договором передбачено попереднє фінансування виробництва автомобілів у розмірі 80%. Але підприємство не отримало нічого. Одне із замовлень "КрАЗ" взагалі виконав за власні кошти. Протягом 2018-2019 років воєнне відомство обіцяло оплатити рахунки, виправити ситуацію з відсутністю фінансування. Але цього не сталося", - підкреслюють у підприємстві.

При цьому в "КрАЗі" підкреслюють, що у 2019 році "Богдан-Моторс" отримало замовлення на поставку 550 одиниць військових автомобілів "МАЗ-Богдан" на суму понад 1,5 млрд грн, з яких авансом до "Богдан-Моторс" надійшло близько 500 млн грн.

"Для нас незрозуміла позиція Міноборони, яке повинне покращувати обороноздатність країни та підтримувати українського виробника, українських постачальників, десятки тисяч робочих місць та відрахування від них до бюджетів всіх рівнів.

Замість цього в рамках державного оборонного замовлення Міністерство оборони не замовляє автомобілі на підприємстві, яке понад 50 років спеціалізується на виготовленні військових автомобілів, а віддає перевагу білоруському виробнику цивільних, а не військових автомобілів, які ще й на 80% складені з комплектуючих із Росії, яка є країною-агресором для нашої держави", - заявила голова наглядової ради компанії Зоя Шишкіна.

В "КрАЗі" зазначають, що перші поставки автомобілів "МАЗ-Богдан" для потреб військових розпочалися у 2016 році.

"Cпочатку силові відомства закупили 50 МАЗів, потім 100, 120... Українська армія майже повністю забезпечувалася технікою з російськими комплектуючими, що ставить під сумнів питання національної безпеки та обороноздатності нашої країни. Авансові виплати "Богдан-Моторс" отримував від Міністерства оборони у повному обсязі та вчасно", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Раніше проєкт "Марлін" із посиланням на дані Міністерства оборони повідомляв, що у 2019 році завод "Кузня на Рибальському" та ПрАТ "АвтоКрАЗ" не змогли вчасно виконати таємне державне оборонне замовлення, така ж ситуація склалася у 2018 році.

Економічна правда