"Кузня" та "АвтоКрАЗ" не змогли виконати державне оборонне замовлення на 2019 рік 

У 2019 році завод "Кузня на Рибальському" та ПрАТ "АвтоКрАЗ" не змогли вчасно виконати таємне державне оборонне замовлення, така ж ситуація склалася у 2018 році.

Про це повідомляє проект "Марлін" із посиланням на дані Міністерства оборони.

Завод з ремонту та виробництва мореходних суден "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку, у 2018-2019 роках не виконав державне оборонне замовлення по трьом контрактам.

У Міністерстві оборони повідомляють, що наразі ведеться претензійно-позовна робота з метою врегулювання ситуації.

Із ПрАТ "АвтоКраЗ", яке входить до складу фінансово-промислової групи олігарха Костянтина Жеваго, Міністерство оборони уклало п'ять контрактів. Із них своєчасно було виконано лише один, решта – з порушенням термінів постачання продукції.

Зокрема, у Міноборони повідомляють, що прострочена дебіторська заборгованість за наданий ПрАТ "АвтоКраЗ" аванс погашалась Міністерством протягом листопада 2018 – квітня 2019 років.

Завод "Кузня на Рибальському" входить в групу "ТАС" Сергія Тігіпка. Є виробником катерів та підрядником по ремонтам кораблів для військово-морських сил України.

ПрАТ "АвтоКрАЗ" постачає армії вантажні автомобілі.

Раніше повідомлялося, що "Кузня", "Автокраз" та держзаводи у 2018 році не змогли забезпечити армію необхідною технікою.

Слідче управління Нацполіції в Полтавській області з листопада 2018 року веде досудове розслідування за ознаками ухиляння ПАТ "АвтоКрАЗ" від сплати штрафних санкцій на суму 6,69 мільйонів гривень на користь Міноборони за несвоєчасне виконання оборонного замовлення.

Загалом протягом 2019 року за програмою модернізації озброєння збройних сил з бюджету витратили 19,2 мільярди гривень. У 2018 році - 14 мільярдів гривень.

Економічна правда