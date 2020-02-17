У Центробанку Китаю будуть знезаражувати гроші для боротьби з коронавірусом

У рамках боротьби з епідемією коронавірусу Центробанк Китаю заявив про плани знезаражувати валюту.

Про це представники банку заявили на прес-конференції, передає Quartz.

Зазначається, що один із способів, який застосовуватимуть, - обробка ультрафіолетовим світлом або високими температурами.

У Центробанку додали, що, коли це буде можливо, вони надаватимуть нові купюри.

"Це надзвичайний крок, який має сенс, оскільки грошові купюри дуже брудні. У межах дослідження 2017 року, проведеного в Нью-Йорку, на поверхні банкноти знайшли 397 видів бактерій, а вірус грипу прожив на купюрі 12 днів", - йдеться у повідомленні.

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