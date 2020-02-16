СБУ викрила розтрату державних коштів "Укрзалізниці" на 600 тисяч

Джерело: українська правда

Служба безпеки викрила схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, керівник підрядного підприємства під час укладання договору штучно завищив вартість витратних матеріалів. Для цього він вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт. При цьому сума відповідних державних витрат була погоджена з посадовцями структурних підрозділів регіональної філії.

За інформацією СБУ, ця оборутка завдала збитків "Укрзалізниці" на суму майже 600 тисяч гривень. Наразі директору підрядного підприємства повідомлено про підозру.

Нагадуємо:

11 лютого Служба безпеки викрила протиправний механізм, який дозволив отримати 2,8 мільярда гривень прибутків, через збитки державному підприємству "Гарантований покупець".