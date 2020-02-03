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Держмолодьжитло планує за 3-5 років забезпечити доступним житлом 50 тисяч сімей

Понеділок, 3 лютого 2020, 13:57
 

Держфонд сприяння молодіжнму житловому будівництву у 2020 році планує створити електронний кабінет клієнта, а за 3-5 років - забезпечити доступним житлом не менше 50 тисяч сімей.

Про це заявив голова правління фонду Сергій Комнатний під час презентації звіту про роботу фонду, передає "Інтерфакс-Україна".

"За дорученням прем'єр-міністра була створена робоча група під керівництвом міністра економіки, і зараз ми працюємо над концепцією комплексної державної житлової програми.

Ми сподіваємося, що в найближчі кілька тижнів зможемо прийняти концепцію і після неї - комплексну програму забезпечення житлом окремих категорій громадян", - сказав Комнатний.

"Ми ставимо собі амбітну мету: за три-п'ять років забезпечити доступним житлом не менше 50 тис сімей за допомогою різних фінансово-кредитних механізмів", - додав він.

За його словами, програма передбачає узагальнення всіх існуючих в країні механізмів забезпечення житлом, вибір найоптимальніших, чітке визначення виконавців та джерел фінансування програм.

Також Держмолодьжитло планує розробити електронний кабінет для клієнтів.

"Ми хочемо створити електронний кабінет клієнта, де він з моменту подачі заявки до останнього платежу по кредиту зможе спілкуватися з представниками Фонду в онлайн режимі. Сподіваюся, в наступному році ми зможемо досягти цієї амбітної мети.

Це спростить для громадян можливість участі в програмах, а також знищить можливі корупційні ризики", - розповів голова правління фонду.

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