Ярославський готовий побудувати новий Донецький аеропорт

Український бізнесмен, власник групи DCH Олександр Ярославський готовий інвестувати 100 млн доларыв у будівництво нового Донецького аеропорту.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Ярославського в кулуарах Першого інвестиційного форуму в Маріуполі

Пряма мова: "Я довго думав і вирішив дати 100 млн доларыв і побудувати новий аеропорт в Донецьку. З урахуванням того, що я в цьому розумію, наша компанія має досвід і будівництва, і експлуатації, я готовий побудувати новий аеропорт на місці зруйнованого повністю старого" .

Деталі: Бізнесмен підкреслив, що реалізація цього проекту буде можлива після завершення процесу реінтеграції окупованих територій Донбасу в Україні.

Ярославський вважає, що аеропорт стане символом повернення мирного життя.

Що було раніше: в минулому році Ярославський, який раніше проводив реконструкцію міжнародного аеропорту "Харків", висловлював намір зайнятися оновленням міжнародного аеропорту в Дніпрі.

Нагадаємо:

Під час військових дій в 2014-2015 рр. аеропорт Донецьк (ДАП) був повністю зруйнований.

Оборона ДАП тривала 242 дні. За офіційними даними, за час оборони аеропорту загинуло понад 200 українських військових, понад півтисячі зазнали поранень.

Українська правда