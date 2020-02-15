Макрон: Ми повинні дати Росії стратегічний шанс

Джерело: Європейська правда

Президент Франції Эммануэль Макрон заявив, що Росія — агресивна і залишиться такою найближчим часом, але їй потрібен "стратегічний шанс".

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Макрон наголосив, що Росію не можна блокувати або ігнорувати. "Якщо ви подивитесь на географію, то побачите, що ми змушені щось робити разом... Ми повинні дати росіянам стратегічний шанс, стратегічну перспективу", — сказав французький президент.

Макрон також заявив, що економічні санкції, введені після початку російської агресії проти України, не принесли нічого позитивного ні Росії, ні Європі.

"Санкції не принесли нічого позитивного ні їм, ні нам. І, звісно, багато чого буде змінюватися. Ми не будемо чекати, поки Росія звернеться до нас. Я просто хотів сказати, що нам необхідно розробити нову стратегію і бути більш рішучими, більш наполегливими у спільному реагуванні на дії Росії. Ми не маємо відходити від своїх позицій, але водночас необхідно встановити стратегічний діалог. Ситуація, яка є сьогодні, – це найстрашніше: ми не розмовляємо одне з одним, повсюдно виникають конфлікти", – сказав він.

Нагадаємо:

Президент Франції та члени кабміну країни бажають скасування введеного Росією продуктового ембарго, проте пов'язані з цим переговори по зняттю накладених на РФ санкцій повинен вести ЄС.