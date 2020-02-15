Кабмин вимагає зупинити курс на голову “Укренерго”

Джерело: Економічна правда

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і наглядовій раді НЕК "Укренерго" зупинити конкурс на голову цієї компанії, а також призначити нового в. о. керівника.

Про це повідомляє РБК-україна із посиланням на протокол засідання уряду

В документі від 12 лютого сказано, що конкурс необхідно зупинити, поки повністю не буде оновлений склад наглядової ради НЕК "Укренерго".

При цьому передбачено "невідкладно призначити" нового в. о. голови компанії рішенням Кабміну, а не наглядовою радою.

Останні кілька років в.о. голови компанії є Всеволод Ковальчук.

У повідомленні також йдеться, що зараз до наглядової ради "Укренерго" входять чотири незалежних директора і один представник держави. Ще дві посади членів ради вакантні. Міністерство фінансів як орган управління компанії оголосив конкурс на призначення нових членів ще 29 листопада. Але номінаційний комітет з того часу так і не збирався для розгляду цього питання.

Нагадаємо:

ЕП раніше писала про те, скільки заробляють члени наглядових рад державних компаній, за даними ЕП в НЕК "Укренерго" максимально допустимий розмір винагороди — 1,37 млн грн на рік. Заступники голови наглядової ради Олександр Поплавський та Сергій Кушнір у 2019 році декларували щомісячні суми на рівні 125 тис грн.