“Київпастранс” підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів гривень

Джерело: ATR

Прокуратура розслідує привласнення державних коштів в особливо великих розмірах службовцями "Київпастрансу".

Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляють Наші Гроші.

Слідчі вважають, що у 2017-2018 роках "Київпастранс" замовив товари та послуги у чотирьох фіктивних фірм – "Мегастрой Альянс", "Буд-Екостандарт", "Делонс" та "Торгова Компанія Техатон МАЗ". Загалом цим фірмам перерахували 202 млн грн.

Зокрема, "Мегастрой Альянс" отримав від комунальників понад 57 млн за ремонт станцій ліній швидкісного трамваю та автобусного парку №5. "Буд-Екостандарт" отримав понад 16 млн за ремонт автобусних парків. У "Делонс" замовляли ремонт лінії швидкісного трамваю майже на 13 млн. У "Торгової Компанії Техатон МАЗ" замовили запчастини для автобусного парку та трамваїв на суму понад 115 млн грн.

У матеріалах кримінальної справи також фігурує компанія "Геотан".

За даними Наших грошей, "Торгову Компанію Техатон МАЗ" пов’язують із екс-директором "Київпастрансу" Сергієм Майзелем, який також очолював Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Ця компанія разом із "Київпастрансом" фігурує у ще одній кримінальній справі.

Із серпня 2016 року Майзеля змінив на посаді голови "Київпастрансу" Дмитро Левченко.

Нагадаємо:

Раніше ЕП писала про те, що фірма, пов’язана з родичем начальника Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрія Курбаля, у 2018-2019 роках виграла тендерів на понад 323 мільйони гривень.