Родич топ-менеджера "Київпастрансу" виграв на тендерах понад 320 мільйонів — ЗМІ

Фірма, пов’язана з родичем начальника Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрія Курбаля, у 2018-2019 роках виграла тендерів на понад 323 мільйони гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом".

За даними журналістів, на підприємстві "КП Спецавтоматика" до 2017 року працював дядько Юрія Курбаля Віктор Рафальський. До 2019 року "КП Спецавтоматика" спеціалізувалася на електромонтажних роботах, але згодом різко змінила профіль і 9 січня отримала ліцензію на будівництво залізничних та трамвайних колій.

А вже 14 січня перемогла у тендері на капітальний ремонт станції швидкісного трамваю "Гната Юри".

Журналісти встановили, що компанія купувала трамвайні рейки, шпали і комплекти скріплень не напряму у виробника, а через фірму-посередника "Авіра Маркетс".

Цей процес суттєво вплинув на вартість. Наприклад, шпали із комплектом скріплень до рейок Р-65 посередник купував у виробника за 1587 грн. за штуку, а продавав "Спецавтоматиці" за 4500 грн за штуку – майже в три рази дорожче.

Раніше у інтерв’ю начальник Дирекції з будівництва "Київпастрансу" Юрій Курбаль заявляв, що не спілкується з Віктором Рафальським. При цьому матір начальника Дирекції Олена Курбаль та дружина Віктора Рафальського Тетяна у 2019-му купили по квартирі в одному житловому комплексі – "На Прорізній", що під Києвом.

Окрім цього, Олена Курбаль видавала Віктору Рафальському довіреність на представництво її інтересів під час будівництва на її земельній ділянці у місті Буча.

Нагадаємо, раніше журналісти зафіксували, що у 2017-2018 тендери на проектування "Київпастрансу" регулярно вигравало "Архітектурно-реставраційне підприємство "Софія", власником якого був дядько Юрія Курбаля Віктор Рафальський.

Після виходу сюжету Головне управління Нацполіції у Києві відкрило кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем. За інформацією правоохоронців, досудове розслідування триває й досі.