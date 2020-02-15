Міністерство юстиції США звинуватило Huawei у крадіжці комерційної таємниці

Джерело: Liga.Tech

Міністерство юстиції США звинуватило Huawei і дві американські дочірні компанії в змові з метою вимагання та крадіжки комерційної таємниці.

Про це повідомляє ITC з посиланням на Engadget.

Обвинувальний акт з 16 пунктів, поданий вчора доповнює попередні звинувачення США проти Huawei. У документі згадуються кілька обвинувачених, в тому числі фінансовий директор Huawei Ваньчжоу Мен, якій вже пред'явлені звинувачення у шахрайстві.

Згідно звинуваченням Huawei протягом десятиліть робила спроби крадіжки інтелектуальної власності у шести конкретних, але неназваних американських компаній. Стверджується, що китайська компанія заволоділа комерційними секретами і авторськими правами, уклавши і потім порушивши угоди про конфіденційність, найнявши співробітників з конкуруючих компаній.

У документах також сказано, що спроби китайської компанії увінчалися успіхом. Згідно з обвинувальним актом, Huawei успішно отримала конфіденційну інформацію про вихідний код інтернет-маршрутизатора, технології стільникової антени і робототехніку. Це дозволило компанії скоротити власні витрати на дослідження і розробки та домогтися конкурентної переваги.

Нагадаємо:

Компанія Huawei пріоритетом на 2020 рік назвала виживання фірми, причиною цьому стали низькі продажі за рік через санкції США.

У травні президент США Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через загрози безпеці комп’ютерної системи, а компанія Huawei потрапила у чорний список.

За даними ЦРУ, китайського гіганта Huawei фінансує китайська розвідка, армія і комісія з нацбезпеки Комуністичної партії.

Водночас у Huawei заявили, що компанія є незалежною від китайського уряду.

У вересні Huawei на заході в Мюнхені презентувала смартфони Mate 30 і Mate 30 Pro - вони стали першими гаджетами компанії на Android без сервісів Google через санкції США.