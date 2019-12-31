У Huawei пріоритетом на 2020 рік назвали виживання – через санкції США

"Виживання стане нашим першочерговим завданням. Ми не будемо рости так швидко, як у першій половині 2019 року", - підкреслив голова правління компанії Ерік Сюй.

За його словами, у 2020 році компанія планує скоротити 10% найменш ефективних співробітників. Деякі підрозділи об'єднають, а працівників переведуть до інших відділів.

Нагадаємо:

У травні президент США Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через загрози безпеці комп’ютерної системи, а компанія Huawei потрапила у чорний список.

За даними ЦРУ, китайського гіганта Huawei фінансує китайська розвідка, армія і комісія з нацбезпеки Комуністичної партії.

Водночас у Huawei заявили, що компанія є незалежною від китайського уряду.

У вересні Huawei на заході в Мюнхені презентувала смартфони Mate 30 і Mate 30 Pro - вони стали першими гаджетами компанії на Android без сервісів Google через санкції США.

Економічна правда