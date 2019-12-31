У Huawei пріоритетом на 2020 рік назвали виживання – через санкції США
Компанія Huawei пріоритетом на 2020 рік назвала виживання фірми, причиною цьому стали низькі продажі за рік через санкції США.
Про це повідомило Bloomberg.
Зазначається, що продажі Huawei зросли на 18% до 850 мільярдів юанів (близько 120 мільярдів доларів), але темпи зростання скоротилися в другій половині 2019 року.
"Виживання стане нашим першочерговим завданням. Ми не будемо рости так швидко, як у першій половині 2019 року", - підкреслив голова правління компанії Ерік Сюй.
За його словами, у 2020 році компанія планує скоротити 10% найменш ефективних співробітників. Деякі підрозділи об'єднають, а працівників переведуть до інших відділів.
Нагадаємо:
У травні президент США Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через загрози безпеці комп’ютерної системи, а компанія Huawei потрапила у чорний список.
За даними ЦРУ, китайського гіганта Huawei фінансує китайська розвідка, армія і комісія з нацбезпеки Комуністичної партії.
Водночас у Huawei заявили, що компанія є незалежною від китайського уряду.
У вересні Huawei на заході в Мюнхені презентувала смартфони Mate 30 і Mate 30 Pro - вони стали першими гаджетами компанії на Android без сервісів Google через санкції США.
Економічна правда
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