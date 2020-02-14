Блокування телевізорів Samsung: погляд Huawei, Xiaomi та Lenovo

Джерело:sostav.ua

Компанії Huawei, Xiaomi та Lenovo не блокуватимуть роботу гаджетів власного виробництва, придбаних в Україні.

Про це повідомляється у матеріалі ЕП.

ЕП надіслала запити в Huawei, Xiaomi, LG, Sony, Lenovo з двома питаннями: чи блокують компанії власні гаджети, придбані українськими споживачами, і чи підтримують дії Samsung.

Директор з продажів компанії "Huawei CBG в Україні" Володимир Сорокін зазначив, що продукція, яка офіційно імпортується в Україну, проходить процедуру сертифікації та відповідає національним вимогам щодо її безпеки та Huawei не блокує роботу гаджетів власного виробництва, придбаних в Україні.

"Потрібно розуміти, що виробники витрачають багато ресурсів на ліцензування ПЗ офіційного товару, підписують контракти з глобальними та локальними постачальниками контенту, витрачають великі кошти на те, щоби в сервісних центрах завжди були запасні частини для гарантійного та негарантійного ремонтів офіційного товару", — заявив менеджер.

За його словами, покупець може самостійно ввозити пристрої для власного користування, проте в такому разі він повинен розуміти ризики: відсутність гарантії від виробника та запасних частин для ремонту.

Якщо модель пристрою не ввозилася офіційно, то сервісний центр не може безкоштовно замовити для неї запасні частини.

"Виробники не мають можливості контролювати товар, ввезений з порушенням митного та податкового законодавства. Міжнародним компаніям, які дотримуються усіх вимог законодавства і мають конкурентні пропозиції, важко працювати в умовах конкурентного ринку", — зазначив Сорокін.

PR-відділ ГК "Алло" повідомив, що Xiaomi не планує блокувати роботу телевізорів чи інших гаджетів власного виробництва, придбаних споживачами в Україні в офіційних магазинах "Алло", Mi Store та iнших партнерiв.

Проте в "Алло" зазначили, що не відповідають за техніку, придбану споживачами через неофіційні канали продажу.

В Lenovo ЕП відповіли, що компанія також не планує блокувати роботу своєї техніки, купленої в Україні.

"Але на пристроях можуть бути встановлені сервіси і ПЗ, використання яких має територіальні особливості або обмеження.

Найчастіше це стосується вбудованих сервісів, специфічних для окремої країни/країн або тих, які мають ліцензійні та мовні обмеження", – підкреслив генеральний директор компанії Lenovo в Україні Тарас Джамалов.

В компанії повідомили, що для того щоб бути впевненими у відсутності будь-яких обмежень, і, одночасно з цим, не турбуватися про походження пристрою і післяпродажному сервісі, ми рекомендуємо користувачам купувати техніку в офіційних точках продажу", – підсумував Джамалов.



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Нагадаємо:

На початку лютого 2020 року компанія Samsung частково заблокувала роботу телевізорів власного виробництва, які придбали українці у неофіційних дистриб'юторів.

Під неофіційними телевізорами SmartTV (технікой/товарами тощо) розуміються товари, які не відповідають українському законодавству та/або можуть нести ризик для користувача.

Неофіційні товари можуть імпортуватись як для особистого використання, а фактично - для подальшого продажу (комерційної діяльності), а значить без сплати мита та НДС, що призводить до недоотримання коштів бюджетом.

В свою чергу, офіційно імпортована техніка призначена для реалізації на території України та імпортується зі сплатою всіх мит.

При цьому єдиним офіційним імпортером телевізорів Samsung є "Samsung Electronics Україна Компані".

Економічна правда