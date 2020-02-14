Лещенко вважає, що Коломойський не отримає Приватбанк

Олігарх Ігор Коломойський намагається за рахунок країни вирішити свої проблеми, але компенсацію за Приватбанк або саму фінустанову назад у власність не отримає.

Про це заявив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в інтерв'ю Економічній правді.

"...Коломойський, всупереч очікуванням багатьох від Зеленського і його влади, не отримає головний приз, який він хотів отримати, – повернення Приватбанку або гроші за Приватбанк", – вважає Лещенко.

На його думку, Коломойський прорахувався, розраховуючи, що Зеленський або голова його офісу Андрій Богдан (інтерв'ю відбулося до відходу Богдана з посади. – ЕП) будуть просто виконувати його вказівки.

"Мені здається, зараз відбувається зворотний процес", – сказав Лещенко.

Також він прокоментував вплив олігарха на державну енергокомпанію "Центренерго".

"З того, що я уривками чув, я не претендую на повноту всієї інформації, але методи роботи Коломойського і Порошенка з "Центренерго" різні. Тобто у Порошенка, коли він був президентом, на "Центренерго" заробляли і на вході (при продажу "Центренерго" вугілля. – ЕП), і на виході (при реалізації виробленої "Центренерго" електроенергії. – ЕП).

Вони постачали вугілля за сумнівними схемами через Кропачова. Швидше за все, це було вугілля з окупованих територій за підробленими документами як російське вугілля. Тому не можна виключати, що в цьому вугіллі була закладена гіпермаржинальність, скажімо так", – заявив Лещенко.

Зараз же, за словами Лещенка, вугілля завозиться безпосередньо з Росії.

"За цей напрям у Коломойського нібито відповідає Євген Геллер, колишній депутат. Коломойському це потрібно з метою поставок електроенергії на його феросплавні заводи. Я вважаю, що "Центренерго" не повинні керувати менеджери Коломойського. Наскільки я знаю, ця тема піднімалася на нараді, яка була за участю президента Зеленського", – сказав член наглядової ради УЗ.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко: Визнаю свою неправоту – Коломойський Кадировим не став

Економічна правда