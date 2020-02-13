WhatsApp досяг відмітки у 2 мільярди користувачів

Мессенджер WhatsApp, який належить Facebook зафіксував 2 мільярди користувачів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

З 2016-го року аудиторія WhatsApp виросла у два рази - у 2016 році у месенджера була 1 мільярд користувачів. У 2018-му році додатком користувалися вже 1,5 мільярда чоловік.

У своєму повідомленні на сайті, компанія нагадала, що приділяє багато сил захисту та шифруванню повідомлень

Нагадуємо:

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров порадив користувачам WhatsApp видалити додаток зі своїх смартфонів через прогавини у безпеці.