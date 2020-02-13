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WhatsApp досяг відмітки у 2 мільярди користувачів

Четвер, 13 лютого 2020, 16:08
 

Мессенджер WhatsApp, який належить Facebook зафіксував 2 мільярди користувачів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

З 2016-го року аудиторія WhatsApp виросла у два рази - у 2016 році у месенджера була 1 мільярд користувачів. У 2018-му році додатком користувалися вже 1,5 мільярда чоловік.

У своєму повідомленні на сайті, компанія нагадала, що приділяє багато сил захисту та шифруванню повідомлень

Нагадуємо:

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров порадив користувачам WhatsApp видалити додаток зі своїх смартфонів через прогавини у безпеці.

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