WhatsApp досяг відмітки у 2 мільярди користувачів
Четвер, 13 лютого 2020, 16:08
Мессенджер WhatsApp, який належить Facebook зафіксував 2 мільярди користувачів.
Про це повідомляється на сайті компанії.
З 2016-го року аудиторія WhatsApp виросла у два рази - у 2016 році у месенджера була 1 мільярд користувачів. У 2018-му році додатком користувалися вже 1,5 мільярда чоловік.
У своєму повідомленні на сайті, компанія нагадала, що приділяє багато сил захисту та шифруванню повідомлень
Нагадуємо:
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров порадив користувачам WhatsApp видалити додаток зі своїх смартфонів через прогавини у безпеці.
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