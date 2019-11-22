Засновник Telegram радить видалити WhatsApp зі смартфонів

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров порадив користувачам WhatsApp видалити додаток зі своїх смартфонів.

Про це він написав у своєму каналі в Telegram.

"WhatsApp не тільки не захищає ваші повідомлення, WhatsApp – це додаток, який постійно використовується як троянський кінь для стеження за фотографіями і повідомленнями, які не належать до WhatsApp", - наголосив засновник месенджера Telegram.

За його словами, "бекдори" у WhatsApp не тільки не зникають, а з'являються один за одним.

"У травні я передбачив, що бекдори ("чорні ходи", - ред.) у WhatsApp виявлятимуться, і одна серйозна проблема безпеки виникатиме за іншою. Цього тижня було знайдено черговий "чорний хід" у WhatsApp. Як і попередні, цей новий бекдор зробив всі дані на вашому телефоні вразливими для хакерів і державних установ. Все, що потрібно зробити хакеру, - це відправити вам відео - і всі ваші дані будуть у розпорядженні зловмисника", - попередив Дуров.

Раніше про небезпеку використання як WhatsApp, так і Telegram попереджав колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден. Замість цих месенджерів він рекомендував використовувати Signal або Wire.