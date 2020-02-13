Криклій про концесію вокзалів: У планах зробити транспортний хаб

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що на місці Львівського вокзалу, який планують передати в концесію, ніякого офісного або житлового комплексу ніхто будувати не планує.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

Крім цього, за його словами, ніхто також не планує переносити вокзал або щось об'єднувати.

"За всіма вокзалами ми розглядаємо візит концесіонера, який поліпшить транспортну складову, зробить там мультифункціональний транспортний хаб. Плюс, зможе нормально, якісно наповнювати ці зони, в тому числі торговими площами і зонами відпочинку", - сказав міністр.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство інфраструктури погодило перелік залізничних вокзалів, які будуть аналізувати експерти Світового банку на предмет їх передачі в концесію.

Йдеться про вокзали в Харкові, Дніпрі, Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Миколаєві.