"Укрпошта" призупинила відправлення до Китаю

"Укрпошта" через скорочення більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю тимчасово зупинила приймання усіх видів відправлень до Китаю.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії

Повідомляється, що жодних заборон зі сторони Національної пошти Китаю наразі немає.

"Всі виправлення прийняті до 11 лютого будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені", - йдеться у повідомленні.

Відправлення з Китаю також ймовірно будуть затримуватися.

Зазначається що китайська пошта не має жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу, однак, через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені.

Нагадуємо:

3 лютого в Укрпошті заявили, що терміни доставки поштових відправлень із Китаю можуть бути змінені, через те, що частина авіаліній скоротили рейси в Китай.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я нагадали, що через листи і посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом 2019-nCoV.

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