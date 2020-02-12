Олександр Лазорко поновився на роботі в "Укртранснафті" - він зайняв посаду заступника гендиректора з питань взаємодії з нафтопереробними заводами.

Про це свідчить інформація на сайті компанії.

Як зазначає видання enkorr, Лазорко зайняв цю посаду у кінці січня 2020 року.

Водночас за даними директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, Лазорко поновився за допомогою розпочатого ним проти компанії судового процесу.

За даними Куюна, посада, яку отримав Лазорко після поновлення, не передбачає права підпису та участі в господарській діяльнолсті.

"Мені говорять, що нинішня посада Лазорка в "Укртранснафті" - бутафорна. Права підпису немає, участі в госпдіяльності немає, кабінету немає, машини немає", - написав Куюн у Facebook.

"Навіщо було поновлювати? В іншому випадку була перспектива програти мільйонів на 15 грн компенсації, включаючи компенсацію страждань Лазорко в Лондоні, де він переховувався від слідства при Порошенкові. Порахували, що з урахуванням минулих подвигів він вже і так дорого обійшовся платникам податків", - додав він.

Нагадаємо:

У травні Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку колишнього главу правління "Укртранснафти" Олександра Лазорка.

Лазорко був оголошений в розшук у вересні 2015 року з ініціативи Служби безпеки. Йому інкримінували привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Правоохоронці підозрювали Лазорка за чотирма епізодами: незаконна викачка технологічної нафти з магістральних нафтопроводів; підписання протиправних і антидержавних угод на зберігання нафти зі структурами "Привату"; незаконні витрати на страхування в ПАТ "Укртранснафта"; резервування нафтопроводу Кременчук-Одеса компанією "Синтез Ойл" (пов'язана з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова).

Після оголошення в національний розшук, колишній глава "Укртранснафти" оселився в Лондоні і намагався через українські суди домогтися відновлення на посаді.

Лазорко очолював "Укртранснафту" з 2009 по 2015 роки. До цього він керував підприємствами групи "Приват" - Дрогобицьким і Надвірнянським НПЗ.

19 березня 2015 року наглядова рада "Укртранснафти" вирішила усунути його від виконання обов'язків. Основною причиною послужили маніпуляції з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват" у Надвірній, Дрогобичі і Кременчуці.

У 2015 році компанія платила за зберігання близько 2,5 млн грн на день. За проект викачування технологічної нафти Ігор Коломойський пропонував нагородити Лазорка орденом.