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За рік держборг України виріс на 6 мільярдів доларів — Мінфін

Вівторок, 28 січня 2020, 13:21
 

У грудні 2019 року держборг України у доларовому еквіваленті виріс на 1,54 млрд доларів проти листопада - за рік держборг у доларах виріс на 6,05 млрд доларів.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті держборг у грудні зріс на 7,46 млрд грн проти листопада. 

Водночас через зміцнення гривні за 2019 рік розмір держборгу у гривневому еквіваленті загалом скоротився з 2,168 трлн грн до 1,998 трлн грн (на 170,17 млрд грн).

Більшу частину держборгу становлять зовнішні запозичення - 39,34 млрд доларів в еквіваленті, за внутрішніми запозиченнями - 35,02 млрд доларів.

Ще 10 млрд доларів держава гарантувала за запозиченнями інших позичальників.

Нагадаємо:

Державний і гарантований державою борг у листопаді 2019 року склав 1,99 трильйона гривень (зменшився на 2,67% за місяць), або в еквіваленті в доларах зріс до 82,83 мільярда доларів (ріст у 1,2%).

Економічна правда

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