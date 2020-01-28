За рік держборг України виріс на 6 мільярдів доларів — Мінфін
У грудні 2019 року держборг України у доларовому еквіваленті виріс на 1,54 млрд доларів проти листопада - за рік держборг у доларах виріс на 6,05 млрд доларів.
Про це свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.
У гривневому еквіваленті держборг у грудні зріс на 7,46 млрд грн проти листопада.
Водночас через зміцнення гривні за 2019 рік розмір держборгу у гривневому еквіваленті загалом скоротився з 2,168 трлн грн до 1,998 трлн грн (на 170,17 млрд грн).
Більшу частину держборгу становлять зовнішні запозичення - 39,34 млрд доларів в еквіваленті, за внутрішніми запозиченнями - 35,02 млрд доларів.
Ще 10 млрд доларів держава гарантувала за запозиченнями інших позичальників.
Нагадаємо:
Державний і гарантований державою борг у листопаді 2019 року склав 1,99 трильйона гривень (зменшився на 2,67% за місяць), або в еквіваленті в доларах зріс до 82,83 мільярда доларів (ріст у 1,2%).
Економічна правда
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