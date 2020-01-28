За рік держборг України виріс на 6 мільярдів доларів — Мінфін

У грудні 2019 року держборг України у доларовому еквіваленті виріс на 1,54 млрд доларів проти листопада - за рік держборг у доларах виріс на 6,05 млрд доларів.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті держборг у грудні зріс на 7,46 млрд грн проти листопада.

Водночас через зміцнення гривні за 2019 рік розмір держборгу у гривневому еквіваленті загалом скоротився з 2,168 трлн грн до 1,998 трлн грн (на 170,17 млрд грн).