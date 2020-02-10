"Слуга народу" пропонує створити для стартапів 5 групу ФОП зі ставкою в 0%

Народні депутати зареєстрували законопроєкт №2615, який створює нову 5 группу для фізичних осіб-підприємців з 9-місячною пільговою ставкою єдиного податку у 0%. Законопроєкт направлений на підтримку стартапів - нового, інноваційного бізнесу.

Ініціаторами закону виступили депутати від "Слуги народу". Серед них голови двох профільних комітетів Андрій Герус і Галина Третьякова

"На першому етапі головне в державній підтримці "стартапів" - створити такі умови, в яких держава не буде заважати стартапам.

Навіть не допомагати, а не заважати, трохи підтримувати, захищати, запропонувати можливості. Щоб надати останнім час розробити правильну стратегію та закріпитись на ринку", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту закона.

Що передбачає законопроєкт?

1. Стартапи-ФОПи отримують пільговий період тривалістю 9 місяців протягом якого вони звільнені від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податків та зборів

2. Обсяг доходу ФОПів 5-ї групи протягом перших дев’яти місяців діяльності не повинен перевищувати 300 тисяч гривень.

3. Якщо дохід буде більший за 300 тисяч, то ФОП має за місяць змінити группу оподаткування, або буде переведений автоматично

4. П’ята група - стартапи, мають використовувати виключно реєстратори розрахункових операцій (в т.ч програмні).

5. Після закінчення пільгового періоду ФОП-стартап має за місяць визначатися та перейти на інші групи оподаткування, або буде переведений автоматично

Використання п’ятої групи єдиного податку "стартапи" два і більше разів однією і тією ж самою фізичною особою – підприємцем забороняється

Законопроєкт визначає стартапи, як "нещодавно створену компанію, що будує свій бізнес та володіє обмеженою кількістю ресурсів (як людських, так і фінансових) і планує виходити на ринок".

Впроваджувані нею інноваційні технології можуть бути глобальними аюо локальними.

Читайте також: Полювання на "єдинорогів": як працює Український фонд стартапів та як отримати фінансування