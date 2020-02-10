Кількість зареєстрованих ФОПів продовжує зростати — Податкова

На початок 2020 року кількість зареєстрованих фізосіб-підприємців в Україні становила 1885,9 тисяч осіб - це на 19,8 тисяч більше, ніж на початок 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби.

Зазначається, що суттєво зросла кількість ФОПів на спрощеній системі оподаткування - "спрощенців" побільшало майже на 93,8 тисяч осіб.

"Спостерігається позитивна динаміка росту бюджетних надходжень від єдиного податку. Так, у 2019 році платниками було сплачено 24,95 млрд грн єдиного податку, що на 25,5 % більше, ніж у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

"Ці цифри свідчать про пожвавлення ділової активності на рівні мікробізнесу на спрощеній системі, і, відповідно, збільшення надходжень до бюджету від єдиного податку.

Зі свого боку, податкова служба й надалі покращуватиме якість податкового сервісу, у тому числі й розширення переліку та якості електронних послуг", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

Нагадаємо:

Аналітики виявили 66 тисяч ФОПів, у яких не вказано вид діяльності (КВЕД) та 99 тисяч юридичних осіб, які не зареєстрували одне або кілька ключових даних: ПІБ керівника, власника та/або КВЕД.

Економічна правда